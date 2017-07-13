Огромная надпись "It's my party" зажглась на фасаде отеля в честь дня рождения Джей Ло

Таким образом петербургские поклонники поздравили певицу с праздником.

Петербургские фанаты поздравили Дженифер Лопес с ее юбилеем. В ночь на 24 июля на фасаде отеля зажглась огромная надпись "It"s my party". Певице исполнилось 50 лет.

Фраза была выбрана не случайно. В рамках мирового тура с одноименным шоу Джей Ло приедет в город на Неве в августе этого года.

В акции одновременно задействовали 250 помещений 18-этажного отеля на Лермонтовском проспекте. Чтобы метровая надпись появилась, его постояльцы включали и выключали свет в своих номерах. Очевидцы могли увидеть световое шоу около часа ночи.

Напомним, концерт поп-дивы состоится в СКК "Петербургский" 11 августа. Последний раз со своим выступлением Дженифер Лопес приезжала в Россию 7 лет назад.

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Видео: предоставлено поклонниками