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Огромная надпись "It's my party" зажглась на фасаде отеля в честь дня рождения Джей Ло

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Таким образом петербургские поклонники поздравили певицу с праздником.

Петербургские фанаты поздравили Дженифер Лопес с ее юбилеем. В ночь на 24 июля на фасаде отеля зажглась огромная надпись "It"s my party". Певице исполнилось 50 лет.

Фраза была выбрана не случайно. В рамках мирового тура с одноименным шоу Джей Ло приедет в город на Неве в августе этого года.  

В акции одновременно задействовали 250 помещений 18-этажного отеля на Лермонтовском проспекте. Чтобы метровая надпись появилась, его постояльцы включали и выключали свет в своих номерах. Очевидцы могли увидеть световое шоу около часа ночи. 

Напомним, концерт поп-дивы состоится в СКК "Петербургский" 11 августа. Последний раз со своим выступлением Дженифер Лопес приезжала в Россию 7 лет назад. 

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Видео: предоставлено поклонниками

Теги: it's my party, джей ло, дженифер лопес
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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