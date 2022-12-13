Вышел новый трейлер "Моей пиратской свадьбы" с Дженнифер Лопез

Картина выйдет в прокат с 26 января.

Вышел новый трейлер экшен-комедии "Моя пиратская свадьба" ( (Shotgun Wedding) с Дженнифер Лопез и Джошем Дюамелем в главных ролях. Режиссером романтичной картины выступил Джейсон Мур, известный по таким проектам как "Бухта Доусона", "Холм одного дерева", а сценаристом стал Марк Хаммер ("Молокососы"). В основе сюжета празднование свадьбы, на которую персонажи по имени Том и Дарси приглашают всех родственников. Однако торжества начинают идти не по запланированному сценарию, так как неожиданноо гости оказываются заложниками у местных злоумышленников. Молодоженам приходится сражаться за свое будущее и спасать людей. Официальный релиз фильма запланирован в России на 26 января.

Релизный трейлер ремейка Dead Space представят 12 января.

Фото и видео: YouTube / Prime Video