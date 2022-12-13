Выход проекта намечен на конец января.

Релизный трейлер ремейка Dead Space представят 12 января. В социальных сетях раньше срока появилось релизное видео. Известно, что ролик должен был появиться в публичном пространстве не раньше 19 часов вечера, но пользователь с ником Tony Monk выложил его практически на сутки раньше заявленного времени. До сих пор видео не было удалено с его YouTube-канала представителями EA и YouTube. Однако трейлер доступен для просмотра только по ссылке. Стоит уточнить, что в ролике показана часть значимых сюжетных катсцен, а также битвы с боссами, кадры из финальной главы игры, в которой персонаж по имени Айзек противостоит финальному противнику.

Напомним, что официальный релиз ремейка компьютерной игры Dead Space выйдет 27 января на консолях PS5 и Xbox Series X|S, а также на персональных компьютерах.

В свежем трейлере патча для Escape from Tarkov показали "Улицы Таркова".

Фото и видео: YouTube / Tony Monk