Музыкальный ТОП-5 от композитора Кирилла Рихтера

Топовый пианист России Кирилл Рихтер дал интервью PITER.TV и поделился своими музыкальными предпочтениями.

Недавно в Петербурге прошел фестиваль Усадьба JAZZ. Организаторы подготовили для гостей мероприятия много музыки и активностей.

Участниками проекта Premier Stories стали три знаковых спикера. Один из них - Кирилл Рихтер. Пианист, композитор без академического образования, который добился бешеной популярности, благодаря своему таланту. Он сочинял музыку для чемпионата мира по футболу, давал концерт в "Зарядье" и пишет саундтреки для фильмов. Кирилл пообщался с PITER.TV и рассказал о своих личных музыкальных предпочтениях.

ТОП-5, ой, сложно. Может быть, Топ-5 каких-то, которых вы можете не знать. Это Йозеф ван Виссем – это композитор, в том числе он участвовал в работе с Джармушем "Выживут только любовники", сочиняя для архилютни, ренессансный такой инструмент. Потом "эшмахабра" – это такой очень темный дарк-трип-хоп, назвали Bonobo, наверное, вот я вчера слышал, позавчера, пластинку его, я думаю, можно его назвать. Из самых любимых композиторов например Прокофьев и, ну скажем, Том Йорк, например. Кирилл Рихтер, музыкант, композитор

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