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Концерт Кирилла Рихтера
Сегодня, 19:00
275
Rybka123

Концерт Кирилла Рихтера

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В Дворец Белосельских-Белозерских выступит один самых знаменитых молодых пианистов России.

В Петербург приезжает пианист, композитор и представитель российского минимализма  Кирилл Рихтер. В 2019-м музыкант со своими коллегами готов вживую представить свой новый альбом "Chronos".

Место: Невский просп., 41
Время:  19:00 
Цена: от 1200 рублей 

Теги: кирилл рихтер
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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