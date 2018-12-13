Концерт Кирилла Рихтера

В Дворец Белосельских-Белозерских выступит один самых знаменитых молодых пианистов России.

В Петербург приезжает пианист, композитор и представитель российского минимализма Кирилл Рихтер. В 2019-м музыкант со своими коллегами готов вживую представить свой новый альбом "Chronos".

Место: Невский просп., 41

Время: 19:00

Цена: от 1200 рублей