В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что Шакира и Джей Ло порвали Сеть танцами на Супербоуле. Знаменитости выступили с танцевальным номером в Майами.
Выступление Шакира и Джей Ло настолько поразило зрителей, что они до сих пор находятся под впечатлением.
"Этот момент все еще крутится в моей голове! Люблю это представление",
— поделилась впечатлением от завершения концерта одна из пользовательниц Twitter.
В комментариях пользователи отметили, что у Шакиры и Джей Ло прекрасная физическая форма. Напомним, что певицам уже под 50 лет.
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Видео:NFL/YouTube
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