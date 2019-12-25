Петербургские подростки смогут получить психологическую помощь во время онлайн-марафона

Психологи будут консультировать всех желающих с 9 утра 1 декабря до 3 ночи 2 декабря.

В рамках акции #ЩедрыйВторник служба бесплатной психологической онлайн-помощи подросткам ПомощьРядом.рф запустила благотворительный марафон "18 часов помощи". Психологи будут консультировать всех желающих в специальном чате с 9 утра 1 декабря до 3 ночи 2 декабря. В обычный день со специалистами можно пообщаться с 11:00 до 23:00.

Формат марафона "18 часов помощи" не имеет аналогов среди других отечественных онлайн-марафонов психологов. Благодаря этой акции подростки смогут получить психологическую поддержку и консультацию специалистов. Помощь оказывается анонимно и бесплатно. Принять участие в марафоне могут жители всех регионов РФ.

За восемь лет работы служба ПомощьРядом.рф помогла более 50 тысячам человек. Она одна из первых начала оказывать психологическую помощь в формате онлайн.

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Фото: givingtuesday.ru