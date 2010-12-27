ЗакС в третьем чтении проголосовал за вывод из перечня зеленых насаждений общего пользования “Сада на Неве”.

Во вторник, 5 ноября, стало известно о том, что петербургские оппозиционеры оспорят в суде исключение сада на Неве из перечня зеленых насаждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии "Справедливая Россия".

"В тексте иска заявители ссылаются на норму закона о ЗНОП (п. 4 ст. 15), согласно которой запрещается исключение территорий ЗНОП из перечня ЗНОП или сокращение общей площади ЗНОП, если показатель обеспеченности населения Санкт-Петербурга территориями зеленых насаждений в пределах соответствующего района Санкт-Петербурга ниже минимального норматива или, если предполагаемое исключение приведет к снижению этого показателя", —сказано в сообщении.

Напоним, что депутаты ЗакСа Петербурга 30 октября проголосовали в третьем чтении за вывод из перечня зеленых насаждений общего пользования "Сада на Неве", который находится на Смольнинской набережной. На месте сада намерены возвести здание Верховного суда и жилого комплекса для судей и сотрудников аппарата.

Ранее мы сообщали о том, что реакция соцсетей на застройку сада на Неве.

Фото:wikipedia