Студия "Мельница" вновь подала в суд из-за Лунтика

На этот раз мультипликаторы обвинили в нарушении авторских прав предпринимателя из Одессы.

Петербургская студия анимационного кино "Мельница" вновь подала в суд из-за Лунтика. На этот раз мультипликаторы обвинили в нарушении авторских прав предпринимателя из Одессы Александра Диденко. Об этом сообщила "Украинская служба информации", ссылаясь на судебный реестр.

Диденко занимается торговлей книгами и канцтоварами. "Мельница" заявила, что он нарушил авторские права, когда начал продавать цветной картон с изображениями персонажей мультсериала "Лунтик и его друзья". Студия требует от украинского бизнесмена компенсации 93 тысячи гривен (около 254,8 тысяч рублей). Иск был зарегистрирован 25 августа.

"Мельница" тщательно следит за соблюдением авторских прав. Осенью 2019 года студия обратились в Приморский районный суд с иском к Ирине Мейстер за то, что она использовала ростовую куклу Лунтика. Мультипликаторы сочли использование образа персонажа недобросовестной конкуренцией и потребовали компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

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Фото: скриншот YouTube / "Лунтик"