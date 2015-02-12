Группа "Мельница" выпустила снятый в тульских Кондуках клип

В съемках клипа был задействован настоящий ястреб.

Российская фолк-рок группа "Мельница" выложила клип на песню "Сердце ястреба", снятый в Кондуках Тульской области. За 13 часов ролик на официальном YouTube-канале музыкального коллектива успел набрать свыше десяти тысяч просмотров. Известно, что съемки проходили на протяжении трех дней. Вокалистка Хелависа (Наталья О"Шей) снималась вместе с четырьмя музыкантами. В видео также принял участие настоящий ястреб по кличку Альфа. дикую птицу для съемок клипа предоставила музыкантам столичная студия "Мосфильм-КИНОлогия". Ранее Альфу также можно было увидеть в отечественных сериалах "Борис Годунов" и "Грозный".

Иван Ургант исполнил песню в поддержку спецоперации России на Украине.

Фото и видео: YouTube / Мельница

