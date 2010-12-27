Петербургские мошенники продают бесплатные билеты на парад ко Дню ВМФ

Злоумышленники решили продавать бесплатные билеты по 5 тыс. рублей за штуку.

Полиция Кронштадта разыскивает мошенников, которые торгуют бесплатными билетами на Главный военно-морской парад в Кронштадте. В этом году посетить парад ко Дню ВМФ смогут лишь 8 тыс. человек, поэтому спекулянты решили подзаработать на этом.

В 2017 году Министерство обороны разместит гостей парада только на Южной оградительной стенке Средней гавани. Там помещаются лишь 8 тыс. человек. Из этого количества билетов 3 тыс. выделили Кронштадту, из которых половину раздали бюджетным организациям для распространения, а другую половину раздали через информационно-культурный центр.

Остальные билеты отдали для распространения среди жителей Петербурга и других российских регионов. Спекулянты завладели десятками билетов, которые они пытаются продать. Цена билета нескромная — 5 тыс. рублей. В настоящее время злоумышленников ищет полиция.

Парад ко Дню ВМС пройдет 30 июля. Сегодня, 23 июля, в Петербурге прошла очередная репетиция парада.

Фото: mtdata.ru