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Петербургские молочные компании оштрафовали на 600 тысяч за некачественные продукты для школ
Вчера, 21:47
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IRINA_CHALKINA
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Петербургские молочные компании оштрафовали на 600 тысяч за некачественные продукты для школ

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Как оказалось, в образцах молока нашли растительные жиры.

В Петербурге оштрафованы на 600 тысяч молочные компании, которые посталвяли плохую продукцию в школы Красносельского района. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.

Как оказалось, в образцах молока компаний "СПб Спец Строй" и "Голландия Плюс" нашли растительные жиры.

Помимо этого, в отношении одного из поставщиков Роспотребнадзор проводит контрольно-надзорные мероприятия.

Также ведомстве отметили, что за 9 месяцев этого года эксперты изучили около 4 тысяч проб молочной продукции, которая поступает на полки магазинов Петербурга. Так, большая часть молока соответствовует норме.

Ранее мы сообщали о том, что в школах Красносельского района детям дают фальсифицированное молоко

Фото:Pixabay

 

Теги: молоко , роспотребнадзора по петербургу
Категории: Лента новостей Новости СПб Общество

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