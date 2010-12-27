Петербургские молочные компании оштрафовали на 600 тысяч за некачественные продукты для школ

Как оказалось, в образцах молока нашли растительные жиры.

В Петербурге оштрафованы на 600 тысяч молочные компании, которые посталвяли плохую продукцию в школы Красносельского района. Об этом сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.

Как оказалось, в образцах молока компаний "СПб Спец Строй" и "Голландия Плюс" нашли растительные жиры.

Помимо этого, в отношении одного из поставщиков Роспотребнадзор проводит контрольно-надзорные мероприятия.

Также ведомстве отметили, что за 9 месяцев этого года эксперты изучили около 4 тысяч проб молочной продукции, которая поступает на полки магазинов Петербурга. Так, большая часть молока соответствовует норме.

Ранее мы сообщали о том, что в школах Красносельского района детям дают фальсифицированное молоко

Фото:Pixabay