В школах Красносельского района детям дают фальсифицированное молоко

Также специалисты выяснили, что школьники не получает нужное количество белков и жиров животного происхождения.

Прокуратура проверила ООО "СПБ Спец Строй", которое является поставщиком продуктов питания в школы Красносельского района. После проверки оказалось, что молочная продукция для школьников фальсифицирована. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка проходила в школах №200 и 252. Также специалисты выяснили, что школьники не получает нужное количество белков и жиров животного происхождения. Из-за этого у детей могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Материалы проверки отправлены в следственные органы, где будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности). пресс-служба прокуратуры

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