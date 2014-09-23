Петербургские микологи собирают средства на создание музея грибов-долгожителей

В Петербурге появится крупнейший в Европе музей грибов с уникальной коллекцией

Санкт-Петербургские микологи начали сбор средств для создания крупнейшего в Европе музея грибов, где экспонаты будут сохраняться по уникальной технологии вакуумной заморозки, сообщает корреспондент НТВ Дмитрий Павлов.

На краудфандинговой платформе уже собрано 670 тыс. руб. для реализации проекта. Основу экспозиции составят настоящие грибы, обработанные по специальной методике, разработанной еще в 1980-х годах. Технология позволяет сохранять плодовые тела в прозрачных герметичных кубах практически вечно.

Директор Санкт-Петербургского микологического общества Владимир Тильте пояснил, что идея создания музея возникла после регулярных выставок в Ботаническом саду, где экспонаты быстро портились. Сейчас коллекция формируется при участии горожан, которые могут приносить необычные экземпляры грибов для будущей экспозиции. Помещения для музея уже подбираются, начало работы запланировано на ближайшие месяцы.

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