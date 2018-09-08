Активисты выкупили исчезнувшие витражи доходного дома Агреста в комиссионке за 20 тысяч рублей

Витражи активисты выкупили на свои собственные деньги.

Петербургские краеведы на свои деньги выкупили исчезнувшие витражи доходного дома Агреста на 10-й Советской улице. Витражи были выставлены на продажу в комиссионном магазине. Как рассказал продавец, продолжительное время эти витражи хранились у одной петербургской семьи. Об этом в Instagram сообщила активистка движения "Гэнгъ" Ксения Сидорина.

Витражи были сняты с дома примерно в 2012 году, когда шел ремонт окон. Однако, во второй парадной все старинные стекла сохранились. Активисты, увидев витражи в комиссионке, обратились в полицию.

Полицейские сделали всё, что могли, — и в итоге посоветовали не возвращать витражи в дом (причины на то есть). Они же дали нам зелёный свет на то, чтобы выкупать стекла. Ксения Сидорина

Целый набор витражей будут использоваться в качество пособий для краеведов и волонтеров. Активисты потратили на набор старых стекол 20 тысяч рублей.

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Видео: Instagram/ mettlachtile