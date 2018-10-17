Петербургские конструкторы создали самую большую в мире надувную лодку

Две подобные лодки в следующем году отправятся в Латинскую Америку. На их борту участники российской команды путешественников планируют пройти маршрут из Перу в Бразилию по течению Амазонки.

Конструкторы из Санкт-Петербурга создали самую большую в мире полностью надувную лодку. Ее длина достигает 11,5 метров, а грузоподъемность превышает 2 тонны. Об этом Piter.TV сообщил руководитель команды PLAN X Adventure Team, которая на рубеже 2020 и 2021 годов отправится на этой лодке в экспедицию по Амазонке.

В понедельник, 2 сентября, завершились ходовые испытания судна в акватории Ладожского озера. Максимальная достигнутая скорость при использовании двигателя мощностью 5 л.с. составила 10 км/ч.

Две подобные лодки в следующем году отправятся в Латинскую Америку. На их борту участники российской команды путешественников PLAN X Adventure Team планируют пройти маршрут из Перу в Бразилию по течению Амазонки (7000 километров). В путешествие отправятся восемь россиян, которые планируют провести в пути около двух месяцев.

Ранее стало известно, что россияне чаще привозят из поездок.

Фото: PLAN X Adventure Team