Стало известно, что россияне чаще привозят из поездок

О своих предпочтениях рассказало свыше сотни человек.

Российские путешественники чаще всего привозят из-за границы фрукты, сладости и чай. Об этом свидетельствует опрос сервиса Aviasales, в котором приняло участие 115 тысяч человек.

Первое место среди привозимых товаров досталось фруктам (15%), Чаще всего туристы привозят их из Таиланда, Индии, Мексики, Израиля и Турции. Затем идет шоколад (12%) и чай, сыр и вино (11%).

Также широкой популярностью заграницей пользуется пиво, оливковое масло, йогурты, колбасы, чипсы, выпечка и кофе.

Видео: YouTube/1 DMC World