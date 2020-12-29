Петербургские комитетам не дадут "осваивать" средства в рамках "депутатских поправок" городского парламента. Об этом порталу "Невские новости" сообщил источник в городском правительстве.
Источник рассказал, что главам городских комитетов и районных администраций запретили использовать бюджетные средства, которые выделили в рамках так называемых "депутатских поправок". Деньги распорядили изъять обратно в городскую казну, а также разъяснили, что "по возможности будут возвращать эти средства районам в течении года".
СМИ указывает, что механизм "депутатской поправки" сложился в эпоху мэра города Анатолия Собчака. Депутаты городского Законодательного собрания имеют право самостоятельно распоряжаться 2% городского бюджета в обмен на позитивное голосование по утверждению бюджета города на следующий год.
Фото: Piter.tv
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