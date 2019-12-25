Петербургские кинотеатры переделывают под фуд-холл

Первый проект реализуют в ТРК "Пик".

Кинотеатры в Петербурге могут переделать под фуд-холл: это один из способов применения площадей в торговых центрах, которые сейчас не пользуются спросом. Первый проект будет реализован в ТРК "Пик".

Ранее весь четвертый этаж ТРК на Сенной площади занимал кинотеатр на восемь кинозалов, рассчитанный на 1100 мест. Он прекратил работу в прошлом году, поэтому занимаемые ранее площади переделают в новое гастрономическое пространство. Информацию об этом опубликовали на указателях в комплексе.

Эксперты сочли решение владельцев ТЦ правильным.

В целом отсутствие большого фуд-корта было недостатком стартовой концепции "Пика". Появление фуд-холла – логичный шаг развития концепции. руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St. Petersburg Игорь Кокорев в интервью "РБК-Петербург"

По мнению Кокорева, объем инвестиций в проект может составить от 40 тысяч до 120 тысяч рублей за "квадрат".

Фото: Piter.tv