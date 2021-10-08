Петербургские инвесторы смогут получить землю под крупные проекты по рублю за метр

Размер инвестиций должен быть не меньше 350 миллионов рублей, а срок реализации проекта не превышать 5 лет.

В Петербурге будут предоставлять земельные участки без торгов по цене рубль за квадратный метр в год на период проектирования и строительства объектов производственного назначения. Губернатор Петербурга Беглов принял соответствующее решение.

По словам Беглова, поддержка инвесторов, которые готовы строить новые промышленные объекты, особенно важна в условиях санкций. В работе сейчас находятся уже порядка 10 инвестиционных проектов в различных отраслях обрабатывающей промышленности.

В Смольном добавили, что получить такую поддержку смогут инвесторы, реализующие на территории города проекты в сфере обрабатывающего производства. При этом размер инвестиций должен быть не меньше 350 миллионов рублей, а срок реализации проекта не превышать 5 лет.

Фото: Piter.tv

