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Петербургские инвесторы смогут получить землю под крупные проекты по рублю за метр
Сегодня, 21:14
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Петербургские инвесторы смогут получить землю под крупные проекты по рублю за метр

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Размер инвестиций должен быть не меньше 350 миллионов рублей, а срок реализации проекта не превышать 5 лет.

В Петербурге будут предоставлять земельные участки без торгов по цене рубль за квадратный метр в год на период проектирования и строительства объектов производственного назначения. Губернатор Петербурга Беглов принял соответствующее решение. 

По словам Беглова, поддержка инвесторов, которые готовы строить новые промышленные объекты, особенно важна в условиях санкций. В работе сейчас находятся уже порядка 10 инвестиционных проектов в различных отраслях обрабатывающей промышленности.

В Смольном добавили, что получить такую поддержку смогут инвесторы, реализующие на территории города проекты в сфере обрабатывающего производства. При этом размер инвестиций должен быть не меньше 350 миллионов рублей, а срок реализации проекта не превышать 5 лет.

Фото: Piter.tv
 

Теги: земля, поддержка, рубль за метр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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