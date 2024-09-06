Петербургские инвалиды остаются запертыми в четырех стенах из-за отсутствия доступной среды

В Общественной палате Петербурга состоялось выездное заседание по проблемам доступной среды для маломобильных граждан, где обсудили многочисленные нарушения прав инвалидов.

Общественная палата Петербурга провела выездное заседание, посвященное проблемам доступной среды для инвалидов. Поводом стал инцидент в Театре им. В.Ф. Комиссаржевской, где актер Виктор Бычков с супругой-колясочницей не смогли попасть в здание из-за отсутствия пандусов.

Генеральный директор театра "Балтийский дом" Сергей Шуб представил видео, демонстрирующее отсутствие доступной инфраструктуры в городе. В частности, в аптеках, ресторанах и на парковках торговых центров. По его словам, сотрудники заведений часто игнорируют потребности инвалидов, сообщает "Петербургский дневник".

Юлия Яганова, руководитель организации "На коляске без барьеров", заявила, что после пандемии работа по созданию безбарьерной среды практически остановилась. Особенно проблемными остаются центральные исторические районы города.

Депутат Заксобрания Александр Ржаненков предложил ввести систему отчетности по созданию доступной среды для всех городских структур. Участники заседания решили подготовить перечень конкретных предложений для передачи в профильные ведомства.

Фото: freepik