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Петербургские гимнастки стали победительницами чемпионата России
Сегодня, 11:06
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Петербургские гимнастки стали победительницами чемпионата России

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Соревнования проходили в Пензе.

В Пензе завершился чемпионат России по спортивной гимнастике среди женщин. Петербургские спортсменки вернулись домой с медалями. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту.

Золото в опорном прыжке взяла петербурженка Татьяна Набиева, серебряные медали завоевали Анастасия Куреева в личном многоборье и в вольных упражнениях. Еще одна петербурженка Елена Еремина получила серебро за упражнения на бревне.

В командных соревнованиях победу одержала сборная Петербурга в составе Елены Ереминой, Екатерины Боевой, Татьяны Набиевой и Анастасии Куреевой.

Фото: Комитет по физической культуре и спорту

Теги: гимнастика, чемпионат россии
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Спорт,

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