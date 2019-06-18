Петербургские гимнастки стали победительницами чемпионата России

Соревнования проходили в Пензе.

В Пензе завершился чемпионат России по спортивной гимнастике среди женщин. Петербургские спортсменки вернулись домой с медалями. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту.

Золото в опорном прыжке взяла петербурженка Татьяна Набиева, серебряные медали завоевали Анастасия Куреева в личном многоборье и в вольных упражнениях. Еще одна петербурженка Елена Еремина получила серебро за упражнения на бревне.

В командных соревнованиях победу одержала сборная Петербурга в составе Елены Ереминой, Екатерины Боевой, Татьяны Набиевой и Анастасии Куреевой.

Фото: Комитет по физической культуре и спорту