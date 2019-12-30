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Петербургские фигуристы установили мировой рекорд в парном катании
Сегодня, 17:25
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nastya960

Петербургские фигуристы установили мировой рекорд в парном катании

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За свою короткую программу спортсмены получили 82,34 балла.

Чемпионат Европы по фигурному катанию в Австрии стартовал с нового мирового рекорда. Рекорд поставили петербургские фигуристы, чемпионы России, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

За свою короткую программу спортсмены получили 82,34 балла. Однако, впереди после короткой предстоит ещё произвольная программа. Предыдущий мировой рекорд установили Суй Вэньцзин и Хань Цуном на этапе Гран-при в Японии. Пара получила 81,27 балла.

Все места в короткой программе заняли россияне. На втором месте – Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин с результатом 74,92 балла, на третьем –  Евгения Тарасова и Владимир Морозов, с 73,50 балла.

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Фото: Twitter/ Golden Skate

Теги: фигуристы, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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