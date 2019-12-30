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Авербух озвучил гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

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Хореограф профессионально занимается организацией ледовых шоу, где выступают прославленные росийские фигуристы.

Фигурист и хореограф Илья Авербух озвучил доходы спортсменов, которых он привлекает к своим ледовым шоу. Конкретные цифры он озвучил в интервью Sport24.

По его словам средний гонорар спортсмена варьируется в пределах 150-200 тысяч рублей за один выход. Из его же слов следует, что по сравнению с ранними шоу доход участников упал. Авербух рассказал, что раньше средняя ставка для главных героев шоу была примерно 2-3 тысячи долларов за выход. 

Отметим, что в новогодние празднике в Москве проходит шоу Авербуха под названием "Волшебник страны Оз".  Главные роли в котором исполняют  чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийский чемпион Роман Костомаров.

Теги: илья авербух, танцы на льду
Категории: Лента новостей, Тема дня,

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