Авербух озвучил гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

Хореограф профессионально занимается организацией ледовых шоу, где выступают прославленные росийские фигуристы.

Фигурист и хореограф Илья Авербух озвучил доходы спортсменов, которых он привлекает к своим ледовым шоу. Конкретные цифры он озвучил в интервью Sport24.

По его словам средний гонорар спортсмена варьируется в пределах 150-200 тысяч рублей за один выход. Из его же слов следует, что по сравнению с ранними шоу доход участников упал. Авербух рассказал, что раньше средняя ставка для главных героев шоу была примерно 2-3 тысячи долларов за выход.

Отметим, что в новогодние празднике в Москве проходит шоу Авербуха под названием "Волшебник страны Оз". Главные роли в котором исполняют чемпионка мира Евгения Медведева и олимпийский чемпион Роман Костомаров.