Петербургские электросамокаты и кикшеринги решили проверить перед сезоном

Специалисты проверят, можно ли отнести предоставляемые самокаты к категории мопедов.

В пятницу, 16 апреля, депутат Законодательного собрания Петербурга и член комиссии по безопасности дорожного движения Алексей Цивилев предупредил о ближайших проверках кикшеринговых сервисов. Специалисты проверят, можно ли отнести электросамокаты к категории мопедов.

По данным чиновника, пользователей сервисов могут вводить в заблуждения, не называя реальную скорость электросамокатов. Транспортное средство может попасть под определение "мопеда", если у него стоит электродвигатель максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. Для управления таким самокатом нужно иметь водительское удостоверение категории "М" и мотошлем. Водителей таких электросамокатов без прав ждет штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а без мотошлема придется заплатить тысячу рублей.

Горожане, не имеющие достаточного опыта, могут потерять управление из-за большой скорости, ко всему прочему большинство ездят по тротуару и забывают про защитную экипировку. Такое поведение опасно не только для самих водителей, но и для окружающих.

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Фото: Piter.TV