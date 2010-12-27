В Петербурге обманутым дольщикам вернули деньги за недостроенное жилье

Компенсацию пока получили 44 человека из 165.

Первые 44 человека из реестра обманутых дольщиков получили денежные компенсации взамен недостроенных квартир. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В настоящий момент потерпевшим выдали документы, по которым они могут получить выплаты. Общий объем компенсаций составляет 160 млн рублей. Деньги продолжают ждать еще 121 человек из реестра. Выплаты в среднем составят 70 тысяч рублей за квадратный метр.

Отметим, что в реестр попали дольщики компаний "Термолайн Строй", Р.К.Г.", УНР-86, "Строй-Союз", "Виадук", "Чесма-Инвест", "Невский меридиан" и др. Они не получили своих квартир из-за двойных продаж, банкротства застройщика и т.п. Некоторые пострадавшие продали имевшиеся у них квадратные метры, чтобы оплатить покупку квартиры в новостройке.

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