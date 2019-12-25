Петербургские депутаты возмутились работой главы Кировского района

Парламентарии направили губернатору просьбу проверить деятельность чиновника.

Депутат Андрей Васильев высказал недовольство по поводу работы главы Калининского района Сергея Иванова. На заседании городского Законодательного Собрания парламентарий возмутился тем, что чиновник отказался согласовывать выделение автобуса для волонтеров, развозящих необходимые продукты и медикаменты нуждающимся в период пандемии.

Как пояснил депутат, в Кировском районе живет около 95 тысяч пожилых людей, большинству из которых запрещено выходить из дома. Помощь, тем временем, была оказана всего 18 людям. Претензии к чиновнику высказал и депутат Сергей Никешин, который предложил провести расследование.

Передачу запроса о проверке деятельности Иванова губернатору поддержали 39 парламентариев.

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Фото: Piter.TV