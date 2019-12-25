Петербургские депутаты собираются судиться со Смольным из-за разрушения Конюшенного ведомства

От городских властей требуют восстановления памятника архитектуры. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов привлечен к иску в качестве третьего лица.

Иск с требованием провести восстановительные работы разрушающегося памятника архитектуры Конюшенного ведомства в Петроградский районный суд подали муниципальные депутаты Ксения Лаврова и Фёдор Грудин.

Как отмечают сами депутаты, в то время, пока город продолжает искать инвестора на реконструкцию Конюшенного ведомства, на его консервацию и последующее содержание из бюджета было потрачено уже 4 млрд рублей. Причина, по которой депутаты были вынуждены обратиться в суд – разрушение памятника архитектуры, находящегося в историческом центре Санкт-Петербурга.

Как сообщает "КоммерсантЪ", ответчиками по иску должны выступить комитет имущественных отношений и "Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга". Губернатор города Александр Беглов привлечен к иску в качестве третьего лица. Также к судебному разбирательству могут быть привлечены правительство города, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) и Межрегиональное территориальное управление (МТУ) "Росимущества" в Петербурге и области.

Напомним, весной этого года в СМИ появилась информация, что комплекс зданий Конюшенного ведомства могут отдать потенциальному инвестору по программе "Аренда за 1 рубль", и предложением даже успела заинтересоваться крупная московская компания. Однако Конюшенное ведомство так и осталось бесхозным – этот объект так и не появился в городской программе по восстановлению памятников ни на 2021, ни на 2022 год.