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Петербургские депутаты поддержали закон о бесплатных детсадах
Сегодня, 17:45
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Петербургские депутаты поддержали закон о бесплатных детсадах

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На сегодняшний день родители платят за детский сад около 3,5 тыс. рублей. 

В Петербурге депутаты поддержали закон о бесплатных детсадах. Об этом сообщили на портале Neva.Today

Законопроект одобрили в первом чтении. Если его примут, то с 1 сентября 2024 года с родителей не будут брать плату за посещение детского сада. 

В Смольном рассказали, что в следующем году на соответствующие цели из бюджета выделят 2 млрд 83 млн рублей. На сегодняшний день родители платят за детский сад около 3,5 тыс. рублей. 

Ранее мы писали, что эксперты прокомментировали инициативу Минобрнауки о зачислении детей студенток в детские сады и ясли без очереди.

Фото: Pxhere

Теги: год семьи, дети, детский сад
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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