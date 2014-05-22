Петербургские депутаты поддержали закон о бесплатных детсадах

На сегодняшний день родители платят за детский сад около 3,5 тыс. рублей.

В Петербурге депутаты поддержали закон о бесплатных детсадах. Об этом сообщили на портале Neva.Today.

Законопроект одобрили в первом чтении. Если его примут, то с 1 сентября 2024 года с родителей не будут брать плату за посещение детского сада.

В Смольном рассказали, что в следующем году на соответствующие цели из бюджета выделят 2 млрд 83 млн рублей. На сегодняшний день родители платят за детский сад около 3,5 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что эксперты прокомментировали инициативу Минобрнауки о зачислении детей студенток в детские сады и ясли без очереди.

Фото: Pxhere