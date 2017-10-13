Депутаты из Петербурга хотят бороться с вич-диссидентами и хиромантами при помощи ТВ

Новости Петербурга: в Законодательном собрании рассматривают закон об информационной пропаганде против лженауки.

В ближайшее время в петербургском парламенте рассмотрят закон, обязующий федеральные каналы регулярно демонстрировать научно-популярные фильмы. Законодатели хотят, чтобы центральные каналы показывали кино, разоблачающее лженауку и паранормальные явления. Об этом "Росбалту" рассказал автор документа, единоросс Александр Тетердинко. В число "врагов народа", с которыми должны бороться такие ленты, вошли уфология, астрология, вич-диссидентство, парапсихология, хиромантия и прочие оккультные науки.

В последнее время российское общество столкнулось с широким распространением (в том числе в общероссийских средствах массовой информации) лженаучных сведений и паранормальных верований. Такая ситуация во многом связана со сворачиванием распространения научно-популярных программ на каналах общероссийских организаций телевещания. Александр Тетердинко

Депутат назвал ситуацию, сложившуюся в современной России, кризисом научно-популярного телевидения. По его мнению, каналы обязаны предоставить бесплатное эфирное время производителям по-настоящему умного кино. В законопроекте говорится, что такие программы необходимо выпускать в прайм-тайм. Это время с 18:00 до 23:00 по будням и 14:00 до 23:00 по выходным.

После рассмотрения в ЗакСе Петербурга документ будет отправлен на согласование в Госдуму.