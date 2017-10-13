Депутаты из Петербурга хотят бороться с вич-диссидентами и хиромантами при помощи ТВ

В ближайшее время в петербургском парламенте рассмотрят закон, обязующий федеральные каналы регулярно демонстрировать научно-популярные фильмы. Законодатели хотят, чтобы центральные каналы показывали кино, разоблачающее лженауку и паранормальные явления. Об этом "Росбалту" рассказал автор документа, единоросс Александр Тетердинко. В число "врагов народа", с которыми должны бороться такие ленты, вошли уфология, астрология, вич-диссидентство, парапсихология, хиромантия и прочие оккультные науки.
В последнее время российское общество столкнулось с широким распространением (в том числе в общероссийских средствах массовой информации) лженаучных сведений и паранормальных верований. Такая ситуация во многом связана со сворачиванием распространения научно-популярных программ на каналах общероссийских организаций телевещания.Александр Тетердинко