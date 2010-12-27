Петербургские депутаты против кальянных в жилых домах России

Данные поправки в ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака" уже поддержали на заседании комитета по законодательству в пятницу, 26 октября.

Петербургские депутаты хотят обратиться в Госдуму с инициативой о запрете размещения кальянных в жилых домах. Причем такое нововведение хотят ввести не только в городе на Неве, но и по всей России. Об этом сообщают российские СМИ.

Данные поправки в ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака" уже поддержали на заседании комитета по законодательству в пятницу, 26 октября. Автором данной инициативы является депутат Денис Четырбок

Проблема кальянных в домах сегодня актуальна не только для Петербурга, но и для ряда других регионов. Такие заведения являются потенциальным источником пожара. Денис Четырбок, автор инициативы

В парламенте Санкт-Петербурга на рассмотрении уже находится аналогичный законопроект. За размещение кальянных в жилых домах и в пристройках грозит штраф для должностных лиц он составит от 10 до 20 тысяч рублей, а для юрлиц – от 30 до 50 тысяч рублей.

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