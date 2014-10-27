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Петербургский депутат выступает за изменения в законе о приватизации зданий РПЦ
Сегодня, 15:03
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lesjasap
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Петербургский депутат выступает за изменения в законе о приватизации зданий РПЦ

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Петербургские депутаты рассмотрят предложение о поправках в законодательстве по поводу приватизации РПЦ собственности.

Максим Резник, депутат петербургского ЗАКСа предлагает изменить законодательство о приватизации религиозных объектов. Инициатива уже внесена в список обсуждений городского парламента. Согласно сегодняшнему законодательству, церковь сможет оформлять в собственность любой объект недвижимости. Исключения составят объекты ЮНЕСКО.
 
Резник предлагает продавать церкви здания, требующие капитального ремонта за один рубль с условием его ремонта за собственный счет. Объекты, восстановленные за государственный счет, будут реализовываться по рыночной стоимости. По мнению депутата, такой подход позволит сделать процесс передачи архитектурных памятников публичным и открытым. 
 
Инициатива будет рассмотрена на заседании в октябре 2017 года. Если предложение найдет одобрение со стороны парламентариев, то ее дальнейшую судьбу будет решать Госдума.
Теги: закс , изменение законодательства , максим резник , рпц
Категории: Новости СПб

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