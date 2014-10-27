Петербургский депутат выступает за изменения в законе о приватизации зданий РПЦ

Петербургские депутаты рассмотрят предложение о поправках в законодательстве по поводу приватизации РПЦ собственности.

Максим Резник, депутат петербургского ЗАКСа предлагает изменить законодательство о приватизации религиозных объектов. Инициатива уже внесена в список обсуждений городского парламента. Согласно сегодняшнему законодательству, церковь сможет оформлять в собственность любой объект недвижимости. Исключения составят объекты ЮНЕСКО.

Резник предлагает продавать церкви здания, требующие капитального ремонта за один рубль с условием его ремонта за собственный счет. Объекты, восстановленные за государственный счет, будут реализовываться по рыночной стоимости. По мнению депутата, такой подход позволит сделать процесс передачи архитектурных памятников публичным и открытым.

Инициатива будет рассмотрена на заседании в октябре 2017 года. Если предложение найдет одобрение со стороны парламентариев, то ее дальнейшую судьбу будет решать Госдума.