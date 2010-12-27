"Ночлежка" и депутаты Петербурга изменят закон о жилье для бездомных

Активисты отметили необходимость правок.

Благотворительная организация Санкт-Петербурга "Ночлежка" обратилась с инициативой к парламентариям о внесении правок в закон о получении бездомными помещений для жилья. Активисты уверены, что норма в шесть квадратных метров на каждого нуждающегося, должна быть пересмотрена. Предложение рассмотрят в Комитете по законодательству ЗакСа.

Сейчас в официальной формулировке значится "не более шести квадратных метров". Депутаты предлагают же изменить на" не менее шести квадратных метров". Еще одной неточностью является то, что помещения бездомным городам предоставляется только в то время, пока им оказывают "специальную медицинскую помощь". Спикеры добавили, что официальной формулировки этому понятию не предоставлено, поэтому определить конкретные категории, подходящие под закон, проблематично.

Напомним, что Евгений Ильин рассказал, что пассажиропоток "Пулково" вырастет на 10 процентов в 2019 году.

Фото: Piter.tv