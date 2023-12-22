Петербургские центры языкового тестирования не принимают экзамены у мигрантов

Представители нескольких фирм, которые оказывают мигрантам различные услуги, в том числе – прием экзамена по русскому языку, заявили, что тестирования на данный момент не проводятся, и неизвестно, когда возобновятся вновь.

Петербургские центры языкового тестирования перестали принимать экзамены на знание русского языка у мигрантов. Об этом 21 апреля пишет "Деловой Петербург".

Сегодня в городе на Неве работают десятки компаний, где иностранцы могут сдать экзамен для получения трудового патента или вида на жительство. Представители нескольких фирм, которые оказывают мигрантам различные услуги, в том числе – прием экзамена по русскому языку, заявили, что тестирования на данный момент не проводятся, и неизвестно, когда возобновятся вновь. На сайте еще одной такой компании указано, что эта услуга предоставляется только юридическим лицам. Так, иностранные работники столкнулись с невозможностью сдать экзамен.

Ранее министр высшего образования и науки в РФ Валерий Фальков поручил усилить контроль за проведением экзаменов и выдачей сертификатов для мигрантов.

Накануне в Петербурге завершили расследование уголовного дела по факту организации незаконной миграции.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)