Петербургские браконьеры получили срок за 6 139 миног

Злоумышленников задержали на месте преступления.

5 февраля Кировский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении трех рыбаков, которых задержали с крупным незаконным уловом миног.

В объединенной пресс-службе судов рассказали, что весной прошлого года трое местных жителей отправились на ночную "рыбалку" в акваторию Невы. Они установили 142 специальные миножные бураки в месте нереста рыбы. Однако на мужчин встретила полиция и отобрала весь улов.

Известно, что улов браконьеров составил 6 137 миног, общая стоимость которых составила 2 209 250 рублей. Рыбу мужчины поместили в бочки.

Подсудимые полностью признали свою вину. Суд назначил им наказания в виде двух лет условно, с испытательными сроком 1 год.