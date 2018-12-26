Автопром Петербурга увеличил выпуск машин на 4%

Заводы приближаются к максимуму своих производительных возможностей.

Петербургская автомобильная промышленность увеличила объемы производства на четыре процента по сравнению с 2018 годом. За два месяца специалистам удалось изготовить 61 транспортное средство. Об этом сообщает аналитическое агентство "Auto-Dealer-СПб"

Эксперты отмечают, что в феврале работники заводов смогли создать 31,1 тысячу автомобилей, что превышает аналогичный период в прошлом году на пять процентов. Следует отметить, что на данный момент предприятия Северной столицы приближаются к пределам своих возможностей в выпускаемых объемах.

Напомним. что на территории города на Неве находятся представительства "Ниссан", "КИА" и "Тойота". ПРоизводятся девять моделей иномарок данных брендов.

Фото: Piter.tv