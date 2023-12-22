В Салехарде кроссовер протаранил автозак под сиреной

По факту произошедшего ведется служебная проверка.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в городе Салехарде автомобиль KIA Sportage врезался в автомобиль, предназначенный для перевозки конвоируемых. Пострадавшее транспортное средство двигалось с включенными проблесковыми маячками. Инцидент произошел на пересечении улиц Ямальской и Матросова. Авария попала на запись с камер видеонаблюдения.

Снова автомобиль со спецсигналами, и снова его не видят и не слышат. Примечателен еще один момент, то с какой скоростью водитель Kia летит по левой полосе. местные жители в Telegram-канале "Вечерний Салехард"

В ТГ-канале SHOT уточнили, что за рулем "КИА" находилась 28-летняя помощница судьи. В автозаке якобы находился мужчина, подозреваемый в убийстве. Женщина не пропустила служебный автомобиль и на всей скорости врезалась в бок автозака. В результате автомобильной аварии пострадала только сама виновница ДТП. У водителя медики зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму. А конвоируему пришлось ждать нового автомобиля для транспортировки на заседание.

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Фото и видео: Вконтакте / Видео URA.RU