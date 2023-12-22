В Железногорске задержан курьер телефонных мошенников, обокравшего своих работодателей

Мужчина рассказал полиции о двух совершенных преступлениях.

Российские правоохранительные органы задержали криминального курьера, который похитил у телефонных мошенников денежные средства 86-летней пенсионерки. Мужчина должен был перевести 300 тысяч рублей на счет злоумышленников, однако решил не отдавать наличные "работодателям". Дополнительно к этому криминальному эпизоду местный житель из Железногорска ограбил ювелирный салон почти на 160 тысяч рублей. Этот эпизод был совершен в январе 2023 года.

Пожилая женщина стала жертвой "классической" схемы. Она была уверена, что передает все сбережения на лечение "жертвы ДТП", якобы совершенного племянницей. пресс-служба МВД РФ

Полиция установила личность преступника. им оказался 25-летний юноша из села Тюльково Балахтинского района. Он признался оперативникам, что не стал переводить деньги "кураторам", а потратил на личные нужды. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ за грабеж, а также по части 3 статьи 159 за мошенничество. Фигурант расследования отправлен под стражу.

На улице Композиторов задержали курьера, работавшего на мошенников.

Фото и видео: МВД Медиа