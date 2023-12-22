На улице Композиторов задержали курьера, работавшего на мошенников

В понедельник, 29 января, стражи порядка задержали курьера, который выполнял задание от мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Накануне вечером в полицию обратилась пенсионерка. Жительница Северной столицы рассказала, что ей позвонил неизвестный и потребовал 1,3 млн рублей за непривлечение ее дочери к ответственности за ДТП. Пожилая женщина оказалась бдительной и попросила правоохранителей встретить курьера, который должен был приехать в течение часа за деньгами.
Полицейские задержали молодого человека прямо у дверей квартиры пенсионерки на улице Композиторов, 12. Курьером оказался 32-летний мигрант. Задержанный доставлен в отдел полиции.
Правоохранители завели уголовное дело. Расследование продолжается.
Ранее на Piter.tv писали, что Следком возбудил дело по факту осквернения памятника детям блокадного Ленинграда в Ереване.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все