На улице Композиторов задержали курьера, работавшего на мошенников

В полицию вовремя обратилась бдительная пенсионерка.

В понедельник, 29 января, стражи порядка задержали курьера, который выполнял задание от мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне вечером в полицию обратилась пенсионерка. Жительница Северной столицы рассказала, что ей позвонил неизвестный и потребовал 1,3 млн рублей за непривлечение ее дочери к ответственности за ДТП. Пожилая женщина оказалась бдительной и попросила правоохранителей встретить курьера, который должен был приехать в течение часа за деньгами.

Полицейские задержали молодого человека прямо у дверей квартиры пенсионерки на улице Композиторов, 12. Курьером оказался 32-летний мигрант. Задержанный доставлен в отдел полиции.

Правоохранители завели уголовное дело. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.tv