Петербургские автосервисы заявили о нехватке брендовых запчастей

Они также сталкиваются с поставками на рынок неоригинальных комплектующих.

Автосервисы в Петербурге заявили о нехватке брендовых запчастей в 2023 году. Об этом сообщает "Фонтанка".

Отмечается, что расценки Российского союза автостраховщиков (РСА) на запчасти в 3-5 раз ниже тех, по которым дилеры готовы их продавать. Кроме того, автосервисы сталкиваются с поставками на рынок неоригинальных комплектующих.

В результате проведенного исследования с участием машин брендов Suzuki, Volkswagen и Mercedes-Benz выяснилось, что большинство запчастей приходится искать только в России из-за отсутствия возможности сделать заказ из Европы.

Ранее мы сообщали, что половина сотрудников петербургского завода Hyundai находится в простое.

Фото: Piter.tv