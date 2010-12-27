Также новые автобусы должны быть оборудованы для инвалидов, пожилых людей и пассажиров с детскими колясками.

Петербургские автобусы оснастят кондиционерами и бортовым оборудованием. Об этом сообщили пресс-служба Смольного.

Так, с середины 2020 года в городе на Неве вступят в силу новые требования к городским автобусам. Согласно документам, общественный транспорт оборудуют для инвалидов, пожилых людей и пассажиров с детскими колясками.

Также в автобусах установят новую систему, которая позволит мониторить работу общественного транспорта. По словам парламентариев, Петербург перейдет на бескондукторную систему проезда.

Ранее мы сообщали о том, что РЖД ввели дополнительные "Ласточки" между Москвой и Петербургом.

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