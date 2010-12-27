В петербургских автобусах появится интернет к ЧМ-2018 за счет инвестора

В Петербурге автобусы оснастят WI-FI к ЧМ-2018.

В Санкт-Петербурге 700 автобусов будут оснащены Wi-FI к чемпионату мира по футболу. Стало известно, что "Пассажиравтотранс" выбрал рекламную модель, по которой расходы на себя берет инвестор. Проект будет реализован за счет средств компании-инвестора – ООО "ФриСити".

Каждый пассажир петербургских автобусов сможет выйти в бесплатную сеть до июня. Бесплатный интернет будет доступен в автобусах-шаттлах для футбольных болельщиков, и на других популярных направлениях. В списке на свободный Wi-FI появятся автобусы, ведущие в центр Северной столицы, к транспортно-пересадочным узлам и аэропорту, а также связывающие несколько районов города.

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