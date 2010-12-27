Петербургские археологи нашли игрушки детей, живших 4,5 тыс. лет назад

Современные антропологи считают, что представители этой культуры имеют наибольшее для всей Сибири родство с американскими индейцами.

В ходе совместной экспедиции института истории материальной культура РАН и Русского географического общества была обнаружена необыкновенная находка в могильнике в Ширинском районе Хакасии. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе ИИМК РАН.

Учеными были найдены древние игрушки. Женская голова из «мыльного» камня (стеатита) и голова животного (ученые предполагают, что это лошадь или собака), вырезанную из рога. По оценкам специалистов, они относятся к XXV-XVIII веку до нашей эры.

Андрей Поляков, руководитель Саянской экспедиции ИИМК РАН, предполагает, что игрушки были сделаны из органических материалов вроде ткани или кожи, а головки из камня. Найденная часть куклы больше, чем ранее найденные аналогичные детали. Ученые не берутся говорить о элитном характере захоронения, так как других предметов, которые могли бы на это указать, обнаружено не было. Вероятно, игрушки принадлежали обычному ребенку.

Обнаруженные артефакты относятся к Окуневской культуре, названной по урочищу Окунев улус на юге Хакасии. Впервые захоронение этой культуры было раскопано в 1928 году. Это был народ европеоидно-монголоидного типа, проживающего на Среднем Енисее.