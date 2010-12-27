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Петербургские археологи нашли игрушки детей, живших 4,5 тыс. лет назад
Сегодня, 14:00
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nadiputintseva
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Петербургские археологи нашли игрушки детей, живших 4,5 тыс. лет назад

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Современные антропологи считают, что представители этой культуры имеют наибольшее для всей Сибири родство с американскими индейцами.

В ходе совместной экспедиции института истории материальной культура РАН и Русского географического общества была обнаружена необыкновенная находка в могильнике в Ширинском районе Хакасии. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе ИИМК РАН.

Учеными были найдены древние игрушки. Женская голова из «мыльного» камня (стеатита) и голова животного (ученые предполагают, что это лошадь или собака), вырезанную из рога. По оценкам специалистов, они относятся к XXV-XVIII веку до нашей эры.

Петербургские археологи нашли игрушки детей, живших 4,5 тыс. лет назад

Андрей Поляков, руководитель Саянской экспедиции ИИМК РАН, предполагает, что игрушки были сделаны из органических материалов вроде ткани или кожи, а головки из камня. Найденная часть куклы больше, чем ранее найденные аналогичные детали. Ученые не берутся говорить о элитном характере захоронения, так как других предметов, которые могли бы на это указать, обнаружено не было. Вероятно, игрушки принадлежали обычному ребенку.

Обнаруженные артефакты относятся к Окуневской культуре, названной по урочищу Окунев улус на юге Хакасии. Впервые захоронение этой культуры было раскопано в 1928 году. Это был народ европеоидно-монголоидного типа, проживающего на Среднем Енисее.  

Теги: археологические раскопки , новости спб , новости хакасии
Категории: Новости России

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