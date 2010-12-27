В Петербурге абоненты "Ростелекома" два часа не могли открыть десятки сайтов

Вечером 12 октября петербургским абонентам компании "Ростелеком" были недоступны десятки сайтов. Причина - сбой маршрутизации.

Вечером 12 октября петербургским абонентам компании "Ростелеком" были недоступны десятки сайтов из-за сбоя маршрутизации. Об этом сообщает "Фонтанка".



Об этом сообщили читатели издания, которые пользуются услугами компании. Пользователи рассказали, что проблемы с интернетом начались около пяти вечера. Клиентам от провайдера приходили СМС- сообщения с предупреждением о том, что проблема нocит мaссoвый харaктeр.



В "Ростелекоме" подтвердили проблему, причиной сбоя сети компания назвала неполадки в маршрутизации, ввиду которых доступ к ряду сайтов действительно был ограничен около двух часов. На данный момент все системы работают исправно.