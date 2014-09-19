СПВБ опровергла сообщения о создании на ее площадке криптобиржи

Согласно утвержденной стратегии развития, СПВБ сосредоточена на развитии собственных продуктов и сервисов на денежном и фондовом рынках и не планирует предоставлять услуги, связанные с криптовалютами.

Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) официально опровергла информацию о том, что она станет одной из криптовалютных площадок в России.

Биржа заявила, что эта новость является ложной. Согласно утвержденной стратегии развития, СПВБ сосредоточена на развитии собственных продуктов и сервисов на денежном и фондовом рынках и не планирует предоставлять услуги, связанные с криптовалютами.

23 августа в СМИ появилась информация о планах создания в России как минимум двух криптобирж для поддержки внешнеэкономической деятельности. Предполагалось, что одна из площадок будет создана на базе Петербургской валютной биржи, а другая откроется в Москве.