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СПВБ опровергла сообщения о создании на ее площадке криптобиржи
Сегодня, 14:45
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СПВБ опровергла сообщения о создании на ее площадке криптобиржи

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Согласно утвержденной стратегии развития, СПВБ сосредоточена на развитии собственных продуктов и сервисов на денежном и фондовом рынках и не планирует предоставлять услуги, связанные с криптовалютами.

Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) официально опровергла информацию о том, что она станет одной из криптовалютных площадок в России.

Биржа заявила, что эта новость является ложной. Согласно утвержденной стратегии развития, СПВБ сосредоточена на развитии собственных продуктов и сервисов на денежном и фондовом рынках и не планирует предоставлять услуги, связанные с криптовалютами.

23 августа в СМИ появилась информация о планах создания в России как минимум двух криптобирж для поддержки внешнеэкономической деятельности. Предполагалось, что одна из площадок будет создана на базе Петербургской валютной биржи, а другая откроется в Москве.

Фото: Pxhere

Теги: санкт-петербург, спвб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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