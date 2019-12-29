  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербургская школьница попала в больницу после урока физкультуры
Сегодня, 12:48
129
nastya960

Петербургская школьница попала в больницу после урока физкультуры

0 0

Сейчас в школе проводится проверка.  

Вечером 3 марта в детскую городскую больницу обратилась 17-летняя школьница, которой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Из больницы в полицию поступила телефонограмма. Об этом "Невским Новостям" сообщил источник в правоохранительных органах.

Травмы девушка получила в одной из петербургских школ во время урока физкультуры. Ей на уроке попали мячом по голове.

Сейчас в школе проводится проверка.  

В феврале подросток скончался на уроке физкультуры в Волхове.

Фото: pixabay 

Теги: физкультура, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии