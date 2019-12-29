Петербургская рок-группа "Пикник" похвасталась серебряной кнопкой от YouTube

На официальном канале музыкантов стало больше 100 тысяч подписчиков.

Петербургская рок-группа "Пикник" получила от YouTube серебряную кнопку за большое количество подписчиков на ее официальном канале: за деятельностью музыкантов на видеохостинге следит более 100 тысяч поклонников. Подарком похвастались сами рокеры в своей группе "ВКонтакте".

Музыканты отметили, что растянули "прекрасные мгновения" как могли, поскольку насчитали больше сотни тысяч подписчиков еще в прошлом октябре, получили посылку от YouTube в феврале, распаковали подарок в марте, а соответствующее видео опубликовали только в апреле. Коробку с письмом и самой серебряной кнопкой по очереди открыли все участники группы.

Страшно эту кнопку пока нажимать: вдруг мы переместимся в другие миры. – пошутил Эдмунд Шклярский.

Поклонники в комментариях единогласно поддержали любимую группу поздравлениями и пожеланиями дальнейших успехов. На данный момент на канале "Пикника" уже более 130 тысяч фанатов.

Тем временем, российские музыканты объединились для записи альбома "Не выходи из дома".

Видео: Группа "Пикник" / "ВКонтакте"