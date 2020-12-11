В Петербурге полиция повесила в отделении плакат с нацистским рисунком

Плакат был нарисован в 1931 году в нацистской Германии для одного из собраний НСДАП.

В Петербурге в 70-м отделе полиции повесили плакат об "Антироссийских исследовательских структурах и их негативном влиянии на общеполитическую ситуацию в РФ". На плакате изображена мужская рука, душащая змею. Как оказалось, оригинал изображения – нацистский плакат. Об это сообщила "Фонтанка".

В информационном листе МВД перечисляются организации, которые "продвигают русофобию" и "ведут деструктивную деятельность" в России. В правом углу плаката изображен рисунок мужской руки и змеи, на которой написано "русофобия".

Читатели "Фонтанки" в комментариях к публикации обратили внимание на схожесть изображения с советским агитационным плакатом 1937 года – на нем художник Сергей Игумнов изобразил руку, которая душит змею со свастиками вместо глаз.

Но есть и другой плакат, нарисованный еще в 1931 году в нацистской Германии для одного из собраний НСДАП. Изображение хранится в архиве земли Баден-Вюртемберг, но скриншоты при желании можно найти в свободном доступе в интернете. В оригинале на руке видна повязка со свастикой, а на змее вместо "русофобии" написано "Марксизм" и "Финансовая олигархия".

Фото: Piter.tv; Фонтанка