Петербургская полиция объяснила причину отмены мотопарада на Дворцовой

Как выяснилось, организаторы не сообщили УГИБДД о предстоящем параде.

В субботу, 25 сентября, в ГУ МВД России по Петербургу и области прокомментировали решение об отмене традиционного парада байкеров по случаю закрытия мотосезона. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Сегодня на Дворцовой площади должен был состояться праздник, но накануне сообщили, что разрешить мероприятие не могут. В сообщении, опубликованном в группе управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти в соцсети "ВКонтакте", говорится, что с правовой точки зрения запрет парада руководством УГИБДД - ложь и бессмыслица.

В ведомстве пояснили, что полиция является органом, обеспечивающим соблюдение законодательства, поэтому никаких распоряжений или указаний не было. Сотрудники ГИБДД в соответствии с законодательством будут обеспечивать правопорядок, а в случае попыток его нарушения (без подсказок и указаний) будут эти попытки пресекать.

Как выяснилось, организаторы не сообщили УГИБДД о предстоящем параде. В полиции указали, что они должны были направить необходимые документы в ГИБДД за 14 дней до мероприятия. Также в ведомстве подчеркнули, что согласование таких мероприятий обоснована безопасностью дорожного движения.

Ранее на Piter.tv мы показывали, как в Петербурге прошло открытие мотосезона.

Фото: Piter.tv