Петербургская пенсионерка отдала 270 тысяч рублей за сомнительные шубы

Пенсионерка отдала деньги мошенницам, которые оставили ей четыре венгерские шубы.

Иностранки обманули пожилую петербурженку, продав бабушке четыре шубы за 270 тысяч рублей. Инцидент произошел 17 февраля на проспекте Просвещения.

К пенсионерке подошли две женщины в меховых изделиях. Они рассказали 70-летней даме о том, что приехали в Россию из Венгрии. Мошенницы попросили денежной помощи. Взамен мигрантки отдали самое дорогое, что у них было - шубы. Верхнюю одежду они оставили в качестве залога за материальную поддержку. Злоумышленницы пообещали старушке, что мех можно сдать в специализированном отделе в торговом комплексе “Гранд Каньон”. Россиянка захотела помощь бедняжкам и “купилась” на схему.



Известно, что женщина взяла деньги в долг у соседки, а также вложила в товар собственные средства. После этого собранная сумма перешла в руки преступниц. Когда пожилая женщина с венгерскими шубами пришла в магазин, нужного ей отдела там не оказалось. После этого пострадавшая написала заявление в полицию.

