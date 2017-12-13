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Петербургская пенсионерка отдала 270 тысяч рублей за сомнительные шубы
Сегодня, 10:11
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lesjasap
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Петербургская пенсионерка отдала 270 тысяч рублей за сомнительные шубы

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Пенсионерка отдала деньги мошенницам, которые оставили ей четыре венгерские шубы.

Иностранки обманули пожилую петербурженку, продав бабушке четыре шубы за 270 тысяч рублей. Инцидент произошел 17 февраля на проспекте Просвещения.

К пенсионерке подошли две женщины в меховых изделиях. Они рассказали 70-летней даме о том, что приехали в Россию из Венгрии. Мошенницы попросили денежной помощи. Взамен мигрантки отдали самое дорогое, что  у них было - шубы. Верхнюю одежду они оставили  в качестве залога за материальную поддержку. Злоумышленницы пообещали старушке, что мех можно сдать  в специализированном отделе в торговом комплексе “Гранд Каньон”. Россиянка захотела помощь бедняжкам и “купилась” на схему. 
 
Известно, что женщина взяла деньги в долг у соседки, а также вложила в товар собственные средства. После этого собранная сумма перешла в руки преступниц. Когда пожилая женщина с венгерскими шубами пришла в магазин, нужного ей отдела там не оказалось. После этого пострадавшая написала заявление в полицию. 
 

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Теги: венгрия , иностранки , мигранты , мошенницы , шубы
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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